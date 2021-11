Waarschijnlijk maanden vertraging in MH17-proces, mogelijk nog Russische commandant verhoord

Uitstel

Het MH17-proces is al meer dan anderhalf jaar bezig, het begon in maart 2020. Het toestel werd op 17 juli 2014 uit de lucht geschoten boven oorlogsgebied in Oost-Oekraïne, waarschijnlijk door een Buk-raket die in handen was van pro-Russische rebellen. Alle 298 inzittenden, waaronder bijna 200 Nederlanders kwamen daarbij om het leven. De raket zou vanuit de basis van de 53e Russische luchtafweerbrigade in de stad Koersk naar de Oekraïnse grens zijn gereden. Daarna zou de installatie naar een weiland in Oost-Oekraïne zijn gebracht. Wie daarna op 17 juli op de afvuurknop drukte is nog niet bekend. De vier verdachten die nu terecht staan, maakten onderdeel uit van de ‘chain-of-command’ in Oost-Oekraïne en waren, volgens justitie, betrokken bij het transport van de raketinstallatie.