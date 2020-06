Waarschuwen blijft nodig: Hond kan al binnen half uur overlijden in hete auto

Het beestje zat een uur opgesloten in het snikhete voertuig, in de volle zon. Vanaf woensdag worden de temperaturen in heel Nederland nog hoger, boven de dertig graden. Een in een auto opgesloten hond kan in dze hitte binnen een half uur al doodgaan.



Het bloed van een hond wordt sneller stroperig bij hogere temperaturen, terwijl het dier zijn warmte minder goed kwijt kan. Dan wordt het bloed niet meer rondgepompt, waardoor organen gaan uitvallen en het beest uiteindelijk overlijdt.



In deze warme periode wordt door de Dierenbescherming, de politie en de dierenambulance opnieuw gewaarschuwd, zoals dat al jaren gebeurt. Laat honden thuis is het devies.



Laat ze zeker niet in de auto zitten, ook niet met het raam een stukje open. Op een tropische dag als woensdag kan het na een half uur in de auto maar liefst 50 graden worden.