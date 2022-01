Waarschuwing: Nieuwe vogelgriep kan zich ook verspreiden naar mensen

Mogelijk vogelgriep in Oostvaar­ders­plas­sen, boswachter waarschuwt bezoekers

In de Oostvaardersplassen heerst mogelijk vogelgriep. Staatsbosbeheer houdt daar serieus rekening mee, nadat er eerder deze week meerdere dode vogels zijn aangetroffen. Bezoekers, met name met honden, worden gewaarschuwd niet in de buurt van de dode vogels te komen.

11:21