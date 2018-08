Wachttijden in de bouw lopen op; 'belt u volgend jaar nog maar eens terug'

Wie zijn huis wil verbouwen, moet geduld hebben. Er is zoveel vraag naar bouwbedrijven dat de wachttijd in snel tempo oploopt. Zeker voor grotere klussen duurt het vaak maanden voordat klanten aan de beurt zijn. Sommige bedrijven nemen niet eens meer nieuwe opdrachten aan. Dat blijkt uit een rondgang van deze krant langs veertig stucadoors, dakdekkers, timmerlieden en schilders in heel Nederland.

De orderportefeuilles van bouwbedrijven zitten voller dan ooit. Gemiddeld genomen hebben de bedrijven voor bijna een jaar (11,5 maanden) werk op de plank liggen. Dat is de langste periode in dertig jaar tijd. Gevolg: langere wachttijden voor klanten en de prijzen gaan omhoog.

Een wachttijd van drie maanden voor bijvoorbeeld het vervangen van ramen en deuren of het stucen van een gevel is momenteel eerder regel dan uitzondering. Klusbedrijven in alle delen van Nederland geven aan zoveel werk te hebben, dat ze in sommige gevallen zelfs nee moeten verkopen. ,,Tijdens de crisis investeerden Nederlanders nauwelijks in hun huizen. En nu is het alsof iedereen tegelijk wil verbouwen. Het werk is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Onze voorspelling is dat 2019 nóg drukker wordt. Pas eind 2020 stabiliseert de vraag en zal de markt minder overspannen zijn.", aldus Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

Personeelstekort

Door de grote vraag is er een tekort aan bouwvakkers. Het personeelstekort wordt gezien als het belangrijkste obstakel voor groei. De behoefte aan personeel volgt op een periode waarin de bouw juist heel veel personeel liet gaan. ,,De terugval van de bouw viel vrijwel samen met het uitbreken van de kredietcrisis in 2008. Van alle 483.000 mensen die in 2008 in de bouw werkten, waren er acht jaar later 232.000 uitgestroomd. Van die groep keren er overigens steeds meer terug in de sector. Bijna 36.000 bouwvakkers hebben hun oude beroep weer opgepakt", laat het CBS weten.

Bouwhonger