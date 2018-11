Wachttijden ziekenhuizen lopen spuigaten uit

De wachtlijsten in ziekenhuizen rijzen de pan uit. Patiënten met oogproblemen, allergieën of mensen die een buikwandcorrectie nodig hebben wachten het langst. Soms zelfs langer dan een jaar.

Dat blijkt uit een onderzoek van tv-programma Kassa onder veertig ziekenhuizen met 109 vestigingen. Normaal is de wachttijd voor een operatie of behandeling zeven weken, maar bij een kwart van de medisch specialisten blijkt de wachttijd langer. Ook in de polikliniek, waar patiënten binnen een maand geholpen moeten worden, kunnen zij in één op de drie gevallen niet op tijd terecht.

De wachttijd voor een buikwandcorrectie is het hoogste, van 10 tot 53 weken. Ook bij behandelingen van allergieën en oogproblemen wordt het geduld op de proef gesteld, hier lopen de wachttijden respectievelijk op tot 43 en 30 weken.

Huilend

Allergoloog Hanneke Oude Elberink van het Universitair Medisch Centrum Groningen vertelt hoe een van haar patiënten hoorde dat zijn afspraak niet die dag, maar een jaar later op dezelfde datum zou plaatsvinden. ,,Soms staan patiënten huilend aan de balie. ‘Ik houd het niet meer vol’ zeggen ze dan. Door lang wachten kan hun eczeem, hooikoorts of astma erger worden.” Maar volgens Oude Elberink zorgt het wachten ook voor psychisch leed. ,,Er zijn patiënten met voedselallergieën die niet in een restaurant willen eten en het hele gezin dwingen om thuis te blijven. Ze zijn bang om buitenshuis een allergische reactie te krijgen.”

Ook de wachttijd bij de plastisch chirurg kan enorme impact hebben, stelde de obesitasvereniging al eerder in deze krant. Veel patiënten hebben na een maagverkleining huidoverschot. Zij kampen met smetplekken, huidinfecties, psychische klachten en seksuele problemen. Een hersteloperatie zoals een buikwandcorrectie kan een groot verschil maken.

In het Amsterdam UMC – locatie VUmc – moeten patiënten 376 dagen wachten op zo’n buikwandcorrectie. Het ziekenhuis stelt echter dat de prioriteit van het academische ziekenhuis ligt op andere, meer specialistische behandelingen. Patiënten worden geregeld doorverwezen naar algemene ziekenhuizen. Willen ze toch in het Amsterdam UMC terecht, duurt het dus lang. ,,Zeker als er zoals nu een tekort is aan OK personeel worden alleen die operaties uitgevoerd die elders niet kunnen worden uitgevoerd,” licht een woordvoerder toe.

Het onderzoek van Kassa verschijnt vanavond om 19.05 op NPO1.