Wadden zeer ontevreden over MSC na containerdrama: ‘Neem verantwoordelijkheid!’

Het doel van de brief aan de Meditteranean Shipping Company (MSC) is volgens de partijen om met het bedrijf aan tafel te komen om de afhandeling en de ontevredenheid te bespreken.



‘Nog steeds is alle verloren lading nog niet opgeruimd en is slechts een fractie van de ingediende claims voor de opruimkosten vergoed. Daarnaast vragen we aandacht voor wat er gedaan kan worden door MSC en de sector om dit soort rampen in de toekomst te voorkomen’, melden de partijen.



Daarnaast zijn ze teleurgesteld omdat ze vinden dat MSC veel beloftes nooit is nagekomen. ‘De onderhandelingen over het vergoeden van de schade vinden nu vooral plaats met de verzekeraars. Wij vinden dat MSC zich niet mag verschuilen achter juridische scherpslijperijen.’