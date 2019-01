Waddeneilanden op reislijst New York Times

Vliegtickets naar tropische oorden zijn niet nodig dit jaar, meldt The New York Times. De Waddeneilanden zijn volgens de Amerikaanse krant een must see in 2019.

De marketingorganisatie van Friesland is in opperbeste stemming, omdat The New York Times de Waddeneilanden op plaats dertig heeft gezet op de lijst ‘52 plaatsen om naartoe te gaan in 2019'. De grote Amerikaanse krant is onder meer enthousiast over het duurzame toerisme en de grote biodiversiteit van de Waddenzee. De Nederlandse Waddeneilanden delen die plek met de Duitse en de Deense eilanden.

Internationaal interessant

Verder noemt de krant Schiermonnikoog en het Nationaal Park Lauwersmeer, op de grens van Friesland en Groningen, als interessante bestemmingen. Het stukje over de ‘Frisian Islands’ is kort, maar marketingorganisatie Merk Fryslân noemt de vermelding ‘een geweldige kans om de Friese Waddeneilanden breed internationaal te positioneren als interessante toeristische bestemming’. De organisatie meldt verder dat de plaats op de lijst te danken is aan een eerdere persreis die door Marketing Groningen en NBTC Holland Marketing was georganiseerd.

Op de eerste plaats van de lijst staat Puerto Rico, gevolgd door Hampi in India en Santa Barbara in Californië.

Terugkerende favoriet