Wanhoop? Niet nodig: er is óók goed vaccinnieuws

avondklok De luiken van de Leidse binnenstad zijn dicht, op een kleine protestac­tie na

24 januari Normaal zorgen de studenten voor leven in de brouwerij in de Leidse binnenstad. Maar ook hier lijkt de stad zaterdag vanaf 21.00 uur in slaap te zijn gevallen. Op een kleine protestactie na. ,,Kan iemand mij het nut van zo'n avondklok uitleggen?’’