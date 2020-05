Wanneer de branden stoppen? ‘Als er onderzoek komt naar 5G’

Wat drijft mensen die brand stichten in onze zendmasten? Deze week ging nummer 29 in de fik, in Roosendaal: ,,Die mastbranden zijn alleen maar om aandacht te vragen voor de gevaren van 5G.”

Beroepsdemonstrant en gele-hesjesdrager Jason Wolmuis uit Almere zette deze week het filmpje ‘NK Paaltjes Knallen 2020’ op Facebook, met de ‘score’ van het aantal afgebrande zendmasten per provincie. Noord-Brabant gaat aan kop met 10: ‘They know how to play’.

Wolmuis zegt zelf geen brand te stichten. Maar hij heeft er wel begrip voor: ,,Als 5G volledig live gaat, gaat een derde van de bevolking eraan onderdoor.” Volgens het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is de straling bij de uitrol van een 5G-netwerk veilig. Dat gelooft Wolmuis niet. De buschauffeur uit Almere zegt dat hij wordt afgeluisterd en dat hij pas is klemgereden door agenten in burger.

Verdachten

De serie zendmastbranden in Nederland begint 3 april van dit jaar in het Gelderse Beesd. De teller staat op 29 na de laatste fik afgelopen dinsdag in Roosendaal. Alom wordt uitgegaan van anti-5G-sentimenten als motief. Bij de op 5 april afgebrande zendmast in Liessel stond de tekst ‘Fuck 5G’.

Quote Het verbaast mij niet dat ze zijn opgepakt Bekende van twee verdachten uit Swifterbant

De politie geeft ‘hoge prioriteit’ aan het onderzoek, waarbij inlichtingendiensten meekijken. Tot nu toe zitten voor twee zendmastbranden in Dronten en Groningen vier verdachten vast. De voorlopige hechtenis is vastgesteld op de langst mogelijke termijn, 60 dagen.

Volledig scherm Leuzen bij de afgebrande 5G-zendmast nabij het Brabantse Liessel. © Rob Engelaar / ANP

De broers Samir (24) en Karim (30) uit Swifterbant worden samen met een 24-jarige bekende van hen (T.S. uit Dronten) verdacht van de brandstichting in de zendmast aan de Guldendreef in Dronten op 10 april. Het gekke is: de broers hebben volgens bekenden van hen helemaal niets met de anti-5G-beweging. In het dorp staat de familie vooral bekend om zijn voetbaltalent. Samir voetbalde als kind zelfs even op proef bij PEC Zwolle, vertelt een voormalige voetbalmaat. Een andere bekende, die niet bij naam genoemd wil worden, zegt dat hij weleens heeft gehoord over ‘verkeerde vrienden’: ,,Het verbaast mij niet dat ze zijn opgepakt. Zeker de oudste broer niet. Maar ik verwacht bij hen geen politieke motieven of achtergrond.”

De 24-jarige medeverdachte T.S. uit Dronten is net als Samir en Karim thuiswonend. S. heeft een blanco strafblad en ontkent volgens zijn advocaat brandstichting. Net als de broers uit Swifterbant, wordt hun maat S. door zijn omgeving niet met anti-5G geassocieerd. Over de 34-jarige Van B. uit Groningen, verdacht van brandstichting aan de Koningsweg in Groningen (ook op 10 april), is alleen bekend dat zijn advocaat hem eerder uit voorlopige hechtenis wil hebben. Een deze dagen volgt de uitspraak.

Benzine

Het onderzoek van de politie vordert moeizaam. Er ontbreekt een patroon. De meeste masten zijn geen 5G-masten en de werkwijze van de brandstichters varieert. Brandbare gel, benzine, papier, er wordt van alles aangetroffen.

Quote Een brand wordt vaak pas opgemerkt zodra die flink is opgelaaid, waardoor je altijd achter de feiten aanloopt Elsbeth Kleibeuker, Openbaar Ministerie

Elsbeth Kleibeuker van het Openbaar Ministerie spreekt over ‘lastige omstandigheden’: ,,De branden ontstaan vaak ’s nachts, op donkere afgelegen plekken. Wegens corona zijn er weinig mensen op straat, een brand wordt vaak pas opgemerkt zodra die flink is opgelaaid, waardoor je altijd achter de feiten aanloopt.” De zendmastsector heeft in overleg met de overheid en de Nationaal Coördinator voor Terrorisme en Veiligheid extra surveillances ingesteld en zint op meer bescherming zolang de misdrijven niet zijn opgelost.

Volledig scherm Bij een zendmast in Uden werd een stapel papier in brand gestoken. © Marco van den Broek/Marcofotografie

Of het onderzoek ook rekening houdt met andere motieven dan anti-5G? Zouden de verdachten bijvoorbeeld betaald kunnen zijn voor hun daad door partijen die er belang bij hebben onze communicatie plat te leggen? Het OM gaat op die vraag niet in.

Complotten

De aandacht lijkt volgens bronnen voorlopig vooral gericht op de anti-5G-beweging, een ingewikkeld geheel van kleine clubjes en individuen. Zo is Jason Wolmuis uit Almere aangesloten bij de gele hesjes en bij de nationale bond tegen overheidszaken.

Veel andere anti-5G’ers zijn actief in kleine groepjes via Facebook, Telegram of Whatsapp. Daar bespreken zij de branden en complottheorieën over 5G. Een kleine greep daaruit: de straling zou corona veroorzaken; Bill Gates zou 5G willen gebruiken om ons te volgen via chips in een coronavaccin; de overheid, bedrijven en media zouden negatieve effecten van 5G verzwijgen.

Jelle van Buuren is universitair docent aan de Universiteit Leiden en doet onderzoek naar complottheorieën. Of de branden zijn gesticht door een goed georganiseerde bende? ,,Dat komt bijna nooit voor. Het is waarschijnlijk het werk van individuen, of misschien een groepje van twee of drie mensen.’’

,,De inhoud van een complottheorie wil nog wel eens veranderen”, vertelt van Buuren. De gemeenschappelijke deler: ,,Boosheid en wantrouwen in instituties, macht of wetenschap.” Dat geldt zeker ook voor Mark Boogaard, fel anti-5G en medestander van Jason Wolmuis. Hij vertelt over ellende met werk, inkomen en huisvesting: ,,Ik word steeds weer naar beneden geslagen door de overheid.”

Quote Wat complotthe­o­rieën vaak gemeen hebben, is boosheid en wantrouwen in institu­ties, macht of wetenschap

Molotovcocktail

Tegen Wolmuis en Boogaard lopen gerechtelijke procedures, vertellen ze. Wolmuis zegt dat het in zijn geval gaat om een YouTube-filmpje. Boogaard vertelt dat hij in juli voor de rechter moet komen omdat hij in een telefoongesprek heeft gedreigd een molotovcocktail bij het RIVM binnen te gooien. Hij zegt dat achteraf te betreuren, maar:,,Ik was al zeven weken aan het bellen. Elke dag.” Beide heren hebben het over de bijbel, God en het einde der tijden. ,,Ik denk dat we binnenkort met onze creator te maken krijgen”, zegt Wolmuis. ,,We moeten terug naar het grote oude boek.”



Minder radicale partijen zijn er ook. Zoals de stichting Stop5GNL, het Nationaal Platform Stralingsrisico’s en de Stichting ElektroHyperSensiviteit. De rechter wees maandag de eis van Stop5GNL af, om te wachten met 5G tot meer onderzoek is gedaan. Diezelfde maandag vloog voor het eerst in twee weken weer een zendmast in de brand, in Roermond. Dinsdag volgde de mastbrand in Roosendaal.

Volledig scherm Een anti-5G demonstratie in Den Haag, afgelopen september. © Michel Porro/Getty Images

Op de dag van de rechtszaak zelf, op 4 mei, waren er twee zendmastbranden in Den Haag. Pieta Janssen van Stop5GNL: ,,Wij hebben geen idee wie of wat er achter die branden zit. We hopen vooral dat ze daarmee ophouden want deze branden trekken negatieve aandacht.” Ook de Stichting ElektroHyperSensiviteit verwerpt de branden: ,,Het is puur vandalisme en het helpt ons ook niet verder in het maatschappelijke debat rond 5G, straling in het algemeen en elektrogevoeligheid, het werkt ons eerder tegen.’’

Aanval op hulpdiensten

Het kabinet maakt zich ondertussen zorgen. Niet over 5G, waarvoor in juni meer frequenties worden geveild. De zorgen betreffen vooral de verspreiders van complottheorieën. Minister Kasja Ollongren vermoedt dat die hebben ‘bijgedragen aan de brandstichting van diverse zendmasten’. Minister Ferd Grapperhaus noemt de brandstichtingen een ,,aanval op onze hulpdiensten en daarmee op onze samenleving.”

Volledig scherm Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid praat op Het Plein met de pers over de brandstichtingen in zendmasten. © ANP/Phil Nijhuis

De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid heeft de zendmastbranden deze maand opgenomen in zijn dreigingsoverzicht.

Quote De branden zullen pas stoppen als er gedegen onderzoek komt naar 5G Jason Wolmuis, Gele hesjes

Voornaamste zorg: wat als een gebied geheel onbereikbaar wordt door een brand in een zendmast? Wat als bij een ongeval of aanslag niemand 112 bellen kan? Tot nu toe is dat nog niet gebeurd, omdat andere zendmasten de communicatie meestal over kunnen nemen. Wanneer denkt anti-5G-man Jason Wolmuis dat de branden stoppen? Wolmuis: ,,Als er gedegen onderzoek komt naar 5G.’’