Warmterecords gaan eraan: donderdag mogelijk 27 graden

De verwachting is dat er vooral donderdag lokaal temperatuurrecords sneuvelen. Het oude record dateert uit 1988 en staat op 24,3 graden, terwijl het kwik donderdag in het binnenland tot 27 graden kan stijgen. Wel zal het aan het einde van de middag aan de kust snel afkoelen. ,,De zomerse temperaturen zijn het resultaat van de oostenwind die vanaf morgen waait. De kans is groot dat donderdag aan het einde van de dag de wind vanaf zee komt", legt Klaassen uit. Aangezien het zeewater maar zo'n acht graden is, is een windscherm dus aan te raden.

Voor vandaag raadt Klaassen mensen die de zon in gaan aan om goed te smeren of lange mouwen te dragen. Met een zonkracht van 5 is het risico op verbranding vooral tussen 12.00 uur en 15.00 uur aanwezig. ,,De zon heeft weinig last van de sluierbewolking en kan dus op volle kracht schijnen." Wie een gevoelige huid heeft of nog amper in de zon is geweest dit jaar kan bij deze zonkracht al in twintig minuten verbranden.