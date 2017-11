Warmtezombie en fipronilei: wat is jouw woord van het jaar?

Video Kroatische premier bevestigt: Praljak sterft na innemen gif

17:58 Slobodan Praljak (72) is vanmiddag overleden nadat hij bij het horen van zijn straf in het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag gif had ingenomen, zo bevestigt de Kroatische premier Andrej Plenković. Het Openbaar Ministerie in Den Haag onderzoekt de zaak.