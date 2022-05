Was Pablo Escobar ooit echt in dit Twentse dorp? ‘Weet niet anders dan dat hij het was’

Annemieke organi­seert demonstra­tie voor recht op abortus: ‘Ook hier is dat niet vanzelf­spre­kend’

Om Amerikaanse vrouwen te steunen organiseert Annemieke van Straalen (23) morgen in Amsterdam een demonstratie voor het recht op abortus. Ze verwacht duizenden deelnemers. ,,Ook hier in Nederland is dat recht niet vanzelfsprekend.’’

6 mei