Wasbare luier steeds populairder in Nederland

Zo werken herbruikbare luiers



Herbruikbare luiers bestaan doorgaans uit twee delen: een katoenen broekje en een inlegvel. Dat inlegvel vangt de meeste ontlasting op en kan ofwel worden doorgespoeld, weggegooid of zelfs gewassen (afhankelijk van het materiaal en de ontlasting). De katoenen broekjes bewaar je na gebruik in een speciaal wasnet dat in een luieremmer gehangen kan worden. Dat wasnet kan vervolgens in één keer in de wasmachine. Spoel je die was eerst voor, dan kun je zelfs andere was meewassen.



De voordelen

-Je bespaart zo'n 260 kilo afval per jaar.

-Je bespaart geld (gemiddeld 500 euro per kind).

-Je hebt altijd luiers in huis.

-Kinderen zijn eerder zindelijk omdat ze zich bewust worden van hun plasgedrag. Ze merken op het moment dat ze plassen, dat ze plassen.

-Het is beter voor huid, omdat wasbare luiers de huid niet uitdrogen.

-Het is beter voor de heupen van het kind, omdat een bredere stand goed voor de ontwikkeling van de heupjes is.



De nadelen

-Het is een flinke investering in één keer (tussen de 300 en 600 euro, bij tweedehands kan dit al voor 100-150 euro).

-Je hebt meer was (2 tot 3 wassen extra per week).

-Je moet grotere kleertjes kopen, omdat de herbruikbare luier dikker is.