Wasbeer rukt op in Limburg: 'afschieten enige optie'

Hoger beroep in zaak-Anne Faber start op 29 november

15:26 Het hoger beroep in de zaak over de dood van Anne Faber start op 29 november. Het gaat dan om een zogeheten regiezitting in het gerechtshof in Arnhem. Tijdens die zitting worden de eventuele onderzoekswensen van de verdediging en het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.