Wat als je op reis gaat naar Italië? En 7 andere prangende vragen over corona

Prompt is Italië de grootste corona-brandhaard van Europa geworden. Sinds het gevreesde virus daar vrijdag opdook, zijn al ruim 200 mensen ermee besmet en zeven mensen eraan bezweken. Het virus lijkt sneller om zich heen te grijpen dan tot nu toe het geval was. Moeten we in Nederland niet langzamerhand extra maatregelen nemen? Acht vragen aan Ron Beekman van het RIVM.

Wat moet je doen als je net terug bent uit Noord-Italië?

,,Zolang je geen ziekteverschijnselen hebt, is er geen reden tot zorg. Je hoeft ook niet naar de huisarts. De ziekte is pas overdraagbaar zodra je echt symptomen hebt. De overdraagbaarheid zit hem in het ophoesten of niesen van druppeltjes. Dat maakt dat het virus zich via de lucht verspreidt en anderen besmet raken.’’



De incubatietijd zou twee weken zijn. Heeft het zin om daarvoor al naar de huisarts te gaan?

,,Dat is zeker niet nodig. Maar we begrijpen dat veel mensen toch ongerust zijn. Als ze voor hun gemoedsrust de GGD of huisarts willen bellen, dan moeten ze dat vooral doen. Maar als je het ons vraagt: dan zeggen we dat het niet nodig is.’’



In China wordt continue gezegd dat het virus onder controle is. Met de uitbraak in Italië lijkt het tegendeel het geval.

,,Of men het virus in China écht onder controle heeft, dat is lastig te checken. Wat we zien is dat het in Italië heel snel om zich heen grijpt. Daarom zijn we in Nederland extra alert.’’



Is het niet een kwestie van tijd voordat we in Nederland iemand met het coronavirus hebben?

,,Ik acht de kans niet groot, maar het is zeker reëel. We kunnen niet garanderen dat het virus hier niet opduikt.’’



Toch is er besloten om geen extra maatregelen te nemen. Wordt het niet langzamerhand tijd om dat wel te doen?

,,Wij zijn in Nederland al heel goed voorbereid op een eventuele introductie van het virus. Dat hebben we ook laten zien de afgelopen weken. Bijvoorbeeld in het geval van de mensen die gerepatrieerd zijn uit Wuhan en de reizigers die teruggekomen zijn van de cruiseschepen in Japan en Cambodja. Zodra iemand ziekteverschijnselen heeft en positief getest wordt op corona, dan grijpen we in. Maar alle testresultaten zijn tot nu toe negatief geweest. Aanvullende maatregelen zijn niet nodig, maar wees erop gerust dat we die nemen als iemand wél positief getest wordt op het virus.’’



Wat voor maatregelen zijn dat?

,,Stel je hebt ziekteverschijnselen, dan krijg je een swaptest. Er gaat een wattenstaafje in je neus en eentje in je keelholte. Omdat je mogelijk corona hebt, word je tijdelijk in isolatie geplaatst, totdat de resultaten bekend zijn. Dat duurt een paar uur. Als het resultaat negatief is, dan ben je vrij om te gaan en staan waar je wilt. Is het resultaat positief? Dan gaan we kijken met wie je allemaal contact hebt gehad. Die mensen worden vervolgens alleen getest als ze ook ziekteverschijnselen hebben. Iemand die positief getest wordt kan ook in quarantaine geplaatst worden totdat hij of zij genezen is. En daarnaast wordt de patiënt ook behandeld.’’



En hoe moet het met aankomende evenementen? Zoals de marathon in april en later het songfestival in mei?

,,Zowel de marathon als het songfestival zijn redelijk ver weg. Wij vinden het niet nodig om daar nu al maatregelen voor te nemen. Er gebeurt van dag tot dag ontzettend veel, het is praktisch onmogelijk om iets over de lange termijn te zeggen.’’