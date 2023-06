Wat betekent het Europese asielakkoord voor de drukte in Ter Apel?

Mark (44) krijgt ongevraagd drugs opgestuurd in een vreemde envelop: ‘Ik ben me rot geschrok­ken’

Een voor Amerika bedoelde envelop op de deurmat in ’s-Heerenhoek in Zeeland? Mark Rijk (44) vond het meteen verdacht en schakelde de politie in. Die blijkt wekelijks zulke meldingen te krijgen, en de envelop was gevuld met drugs. ,,Ik ben me rot geschrokken.’’