Wat bezielde Olivier toen hij Esmee (14) doodde? Rechtszaak van start, verdachte zelf aanwezig

Dit wordt wellicht duidelijk tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de 33-jarige turnleraar, die afgelopen zomer psychisch is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Volg in dit bericht het laatste nieuws over de rechtszaak.

Van de G. is maandag aanwezig bij zijn proces. De vader van Esmee en zijn partner, haar moeder en stiefvader en twee oma’s Esmee zitten op de publieke tribune. Zij zullen vandaag een slachtofferverklaring afleggen

Van de G. verklaarde bij de eerste zitting in zijn strafproces, op 8 april, dat hij en Esmee aan het ‘stoeien’ waren in zijn huis en dat het meisje op een bepaald moment niet meer bewoog. Daarna zou hij in paniek zijn geraakt en bracht hij de levenloze tiener naar een parkje vlakbij station Leiden Lammenschans. Daar zette hij Esmee tegen een boom. Daar werd ze de ochtend na haar door familie gemelde vermissing door een passant gevonden.

Schoolkamp

Olivier van de G. verklaarde maandag dat hij Esmee leerde kennen op een schoolkamp. ,,Naderhand heeft ze me op sociale media toegevoegd. Zo is het initiële contact ontstaan. Voor de zomervakantie, het jaar voor de relatie begon. We hadden niet op een andere manier contact.” Volgens Van de G. probeerde Esmee ‘probeerde me te koppelen aan een van de juffen, was ze veel mee bezig, met een vriendinnetje’.

In eerste instantie hield Van de G. de boot af , vertelde hij maandag in de rechtbank. ,,Vaak was het hé, hoi, andere korte berichtjes die niet echt ergens over gingen. Op een gegeven moment stuurde ze uitnodigingen voor live-dingen. In het begin vond ik het apart, weigerde ik het.” Later zouden de gesprekken serieuzer zijn geworden en vertelde Esmee over problemen thuis, aldus de verdachte.

Volledig scherm Rechtbanktekening van Olivier van de G., verdachte van het doden van Esmee. © Nicole van den Hout/Josh Walet

Wurggreep

Esmee kwam vaker bij Olivier thuis en hadden dan soms ook seks. Op de computer van Olivier is ook kinderporno gevonden. Volgens de Leidenaar stoeiden hij en Esmee vaker, daar werd ze rustig van als ze problemen had. De Hazerswoudse zou herhaaldelijk hebben aangekondigd een einde aan haar leven te maken. Op die fatale dag zou Olivier haar in een wurggreep hebben genomen, zei hij eerder in de rechtbank. ,,Er zijn dingen gebeurd waarvan ik mij niet bewust ben geweest.”

Voor zover bekend zijn er geen andere slachtoffers van Olivier van de G., hoewel kort na de dood van Esmee wel verhalen rondgingen dat zij niet de enige was die een innige band had met de man.

Koets

De dood van het meisje leidde tot veel media-aandacht. Ook bij haar begrafenis op zaterdag 8 januari. Een koets met daarin de kist met het lichaam van Esmee trok door Leiden, van de manege waar zij vaak kwam naar de begraafplaats. Deze tocht trok veel kijkers.

Vrienden van Esmee hebben in de week na haar overlijden een gedenkplaats voor haar gemaakt in Hazerswoude-Rijndijk.

Verslaggever Stijn Tielemans volgt de zaak in de rechtbank:

