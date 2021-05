Frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 420. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

We waren een paar dagen in het noorden. Een huisje tussen de weilanden, Friesland, in de woeste dagen die het land zomaar overvielen. Windvlagen, regenbuien en echt: plaatselijke stormen. Je hoort ze aanrollen door de bomen, even woest ontladen boven ons huisje op de terp, en dan weer verder zoeken naar een nieuw slachtoffer.

Maar niks zo mooi als de woeste wolkenhemel boven Friese weilanden (nou ja, wel een paar dingen natuurlijk, maar in de top 10 van mooie Hollandse dingen...), dicht bij het Lauwersmeer, waar alle weidevogels van Nederland aan hun nesten werken en hun opschepperige vluchten maken. Scholeksters, kraaien, wilde eenden, gigantische meeuwen en grutto’s. Grutto’s, je leest er weleens over, maar dan ineens zit je aan een veld waar ze dag in dag uit rondfladderen en direct duidelijk wordt waarom ze zo heten, al roepen ze meer ‘rrrrrruttó, rrrrrruttó’.

Het mooiste vind ik als een paar van die grote vogels met veel klapwieken in een snelle vlucht voorwaarts van het weiland opvliegen en dan in één waai, woosh, zich door de wind in een gracieus lome vlucht laten meenemen naar achteren. Hoe heerlijk moet dat zijn. Alsof je op een immens asfaltplateau met een grote auto in enen je achteruit mag inschakelen en dan maar gassen, zonder de angst ergens tegenaan te botsen.

Nou ja, wat doe je verder zulke dagen behalve vogels kijken, koffie drinken, Qwixxen en Monopoly spelen? Lezen zou je misschien zeggen, als je geen kinderen tussen de 6 en 10 had die schatjes zijn, maar ook constant aandacht willen. Vermaak! Eropuit! ‘We willen wat doen!’

Wandelen dus en ritjes langs de dorpen van het noorden, waar het niet uitzonderlijk is om een man op een Zündapp tegemoet te komen. Naar de haven van Lauwersoog ook, waar - serieus - een ‘kibbeling-drive through’ bestaat, voor een lunch vers uit de boten van de Waddenzee. Sta daar even bij stil. Het land moest op slot, de winkels dicht, mar je hebt vis en hongerige passanten en dan bouw je met een paar schotten aan de achterkant van je hypermoderne viswinkel een schuurtje waar je desalniettemin goede zaken doet. Want tijdens corona blijkt dat Nederland houdt van geïmproviseerd winkelen.

Vier zakjes met dampende vis, de kinderen in de achterbak, wij achter de voorruit waar de regen tegenaan zwiept, met uitzicht op een vissershaventje. Klein geluk, groot? Wie zal het zeggen.

