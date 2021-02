Wat doe jij het liefste in het weekend? Laat het ons weten

Dat kan van alles zijn. Ben je bijvoorbeeld een fervent vogelaar, kitesurfer, barbie-verzamelaar, visser, wielrenner? Of wandel je met een vriend(in), lees je in de hangmat boeken in je tuinhuisje, of iets heel anders? Laat het ons weten! Mail ons waarom je graag doet wat je doet in het weekend, liefst met foto. Stuur je mail naar magazine@dpgmedia.nl o.v.v. Mijn weekend



DPG Media gebruikt je persoonsgegevens zodat de redactie contact met je op kan nemen, deze zullen nooit voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Meer informatie vind je in ons privacy-statement.