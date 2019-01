Wat doet de dominee zondag met ‘Nashville’ in de preek? ‘Ik sliep er slecht van’

Niet eerder preekte dertiger Wim de Bruin in zijn Christelijke Gereformeerde Kerk in Zutphen over homoseksualiteit of het homohuwelijk. Het thema is er niet geschikt voor, vindt de in Nunspeet geboren voorganger. ,,In een preek ben ik minutenlang alleen aan het woord, kan ik niet tegengesproken worden. Daar lenen zulke onderwerpen zich niet voor.''