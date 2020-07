Wat een regen! Kunnen we deze zomer nu al bestempelen als nat?

Twintigste nertsenbe­drijf met corona vastge­steld, 12.000 dieren geruimd

8:47 Bij het nertsenbedrijf in Gemert waar eerder een verdenking van SARS-CoV-2 was, is de besmetting nu officieel vastgesteld. Dat laat het ministerie van Landbouw weten. Het bedrijf telt zo'n 12000 dieren. Die worden maandag geruimd. Het is inmiddels het twintigste nertsenbedrijf waar het coronavirus is vastgesteld.