Wat gebeurt er in ons lichaam bij extreme hitte?

Verraderlijke zee brengt tientallen zwemmers in moeilijkheden, één persoon verdronken

19:17 Op de stranden aan de westkust van ons land, van Hoek van Holland tot aan Zandvoort, is vanmiddag de rode vlag gehesen. Ook werd een NL-Alert verstuurd. De boodschap: ga niet zwemmen, de zee is gevaarlijk. Alleen in Den Haag moest de reddingsbrigade al tientallen mensen uit zee halen. Zeker twee personen moesten worden gereanimeerd. In Monster werd lange tijd gezocht naar een vermiste persoon. Eén persoon is overleden.