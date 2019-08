Wat is het geheim van het populaire klimparadijs Monkey Town?

Monkey Town is gestegen van plek 20 naar 7 in de tweejaarlijkse lijst met populaire attracties, waarvoor het Amsterdamse bureau Hendrik Beerda Brand Consultancy 800 kinderen interviewde.



Terwijl je voor de meest populaire dagattractie, De Efteling, nog steeds naar Kaatsheuvel moet reizen, zijn de indoorspeelparadijzen van Monkey Town inmiddels bijna overal in Nederland te vinden. Van Bergen op Zoom tot Diemen en van Leeuwarden tot Apeldoorn: met 44 vestigingen in Nederland is er altijd wel een Monkey Town in de buurt.



Sinds 2015 zijn er al 30 vestigingen in Nederland geopend. Het bedrijf begon in 2001 in Amersfoort en dit jaar worden maar liefst vier miljoen bezoekers verwacht. ,,Er is een enorme dichtheid aan indoorspeeltuinen”, vertelt algemeen directeur Joris Naalden van Monkey Town. Hij gaat zelfs zo ver om te zeggen dat de markt voor indoorspeeltuinen in Nederland vol is. ,,Er is geen ruimte voor groei. In het buitenland daarentegen is de markt nog lang niet vol. Wij hebben zojuist een Monkey Town in Zürich, Zwitserland geopend. België en Duitsland zullen volgen.”