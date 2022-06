Wat is tbs eigenlijk? In elk geval ook geen pretje

Hoewel de term ‘tbs’ heel vaak in de media opduikt en in veel strafzaken voorbij komt, werd er deze week volop gegoogeld op de vraag: ‘Wat is tbs?'. Deze week ontsnapten immers twee ‘tbs’ers’ uit hun kliniek. Dus ja: wat is tbs eigenlijk?

Je ziet het bij tal van rechtszaken: zodra een moordenaar of andersoortig zware crimineel geen of minder celstraf opgelegd krijgt, maar tbs, voel je de teleurstelling bij nabestaanden of slachtoffers. Dat is ook wel te begrijpen. Een dader die vreselijke dingen heeft gedaan en leed heeft aangericht waarvoor tientallen jaren cel kunnen worden gegeven, kan in theorie na een twee jaar alweer op straat staan. In de praktijk gebeurt dat laatste overigens vrijwel nooit.

Geen straf, maar een maatregel

Belangrijk om te snappen is dat tbs (afkorting van ‘terbeschikkingstelling’) geen straf is maar een maatregel. De rechter kan de maatregel opleggen aan iedereen die een misdaad heeft begaan waar minimaal vier jaar cel op staat. De vragen die de rechter daarbij moet beantwoorden - geholpen door psychiaters en psychologen - is: had de verdachte op het moment dat hij zijn misdaad beging een stoornis? Leed hij aan psychiatrische ziektes? Persoonlijkheidsstoornissen? Komt het (mede) dáárdoor dat hij toesloeg?

Als het antwoord daarop ‘ja’ is, wordt het vaak frustrerend voor met name slachtoffers en nabestaanden. De man of vrouw die zo genadeloos toesloeg, ‘kon er dan blijkbaar niks aan doen’. In feite is dat ook zo. Overigens, in verreweg de meeste van de duizenden strafzaken wordt geen tbs opgelegd: zo'n 180 keer per jaar. Vaak wel net in die zaken die breed in de media worden uitgemeten.

Celstraf

Mocht een dader inderdaad ontoerekeningsvatbaar zijn geweest (ziek dus), wordt in veel gevallen ‘tbs met dwangverpleging’ opgelegd. Soms in combinatie met een celstraf (als de dader deels ontoerekeningsvatbaar was). Hoe langer de celstraf, hoe bevredigender het meestal is voor slachtoffers. Drievoudig moordenaar Thijs H. kreeg eerder dit jaar 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De rechters oordeelden dat hij weliswaar ziek was, maar echt wel wist dat hij niet mocht doden. De schizofrene Bart van U., de man die Els Borst en zijn zus doodstak, kreeg acht jaar cel en tbs met dwangverpleging. In zijn geval werden hem ‘heldere momenten’ toegedicht waardoor hij er toch niet zonder celstraf vanaf kwam. Maar de eveneens schizofrene Ergun S. (die in Groningen in een bioscoop twee schoonmakers doodstak) kreeg alleen tbs met dwangverpleging aan de broek.

Genezen

De tbs-behandeling is bedoeld om de verdachte te genezen van zijn stoornis, zodat hij het, eenmaal terug in de maatschappij, niet nog eens gaat doen. Een pretje is dat niet. Tbs’ers zitten ook gewoon opgesloten, zij het in een omgeving die meer een soort mini-samenleving is (met winkel, sportvelden, dagcentrum enz.) dan een gewone gevangenis.

Meewerken aan de behandelingen is niet verplicht. Maar uitzicht op vrijlating is er dan ook niet. Want na elke twee jaar bekijkt een rechter of het nodig is dat de behandeling met minimaal twee jaar moet worden verlengd. In de praktijk duurt het gemiddeld zo'n acht jaar, maar grofweg een kwart van de veroordeelden is er na vijftien jaar nog niet klaar mee. En net als bij een celstraf, kan ook tbs voor een enkeling levenslang duren.

