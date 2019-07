Wat te doen tegen de hitte: 10 do's and don’ts

1. Drink zoveel mogelijk. Het liefst water, minimaal twee liter per dag. Wat ook kan helpen, is lauwwarme (kruiden)thee. De hitte van de thee zorgt voor een tijdelijke verhoging van je lichaamstemperatuur. Je lichaam reageert daarop door je thermostaat in je hersenstam lager te zetten, met als gevolg dat je het niet zo snel warm krijgt.

2. Verkoel jezelf regelmatig. Als het even kan, is een duik in het zwembad natuurlijk ideaal. Maar omdat niet iedereen die luxe heeft, zijn er gelukkig ook andere trucjes om je lichaam te verkoelen. Houd je polsen onder de stromende kraan, zet een ventilator aan of leg een koud washandje in je nek.

3. Smeren, smeren, smeren. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Als je naar buiten gaat, zorg er dan voor dat je beschermd bent. Smeer jezelf iedere twee uur in en draag eventueel een hoed of pet.

4. Yoghurt, tomaten en komkommers zijn de perfecte producten om te eten met warm weer. Ze bestaan voor een groot deel uit water en hydrateren dus goed. Hetzelfde geldt voor bessen, druiven, (water)meloenen en aardbeien.

5. Accepteer dat het warm is. Zeuren over de hitte zorgt er niet voor dat de temperaturen zullen dalen. Sterker nog: als je je druk maakt, komt er stress vrij. En we weten allemaal dat stress de hartslag verhoogt en het lichaam opwarmt. En dat zorgt er dan weer voor dat je meer gaat zweten.