Wat weet jij over de beste 1-aprilgrappen? Doe de quiz

update | video Dramatisch ongeluk op de Veluwe: beknelde 21-jarige kon vermoede­lijk pas na 1,5 uur zijn vader bellen

31 maart Bij een ernstig ongeluk in het buitengebied van Apeldoorn is vanochtend een 21-jarige man gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak was de jonge bestuurder in een flauwe bocht de macht over het stuur kwijtgeraakt, waarna de auto tegen een boom knalde en over de kop sloeg.