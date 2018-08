Water alleen voor honden? Tilburgse schoolkinderen toch van de limonade af

'Water is voor honden', daar blijft hij bij. Maar de Tilburger die vorig jaar in opstand kwam omdat zijn kinderen op de Don Sartoschool alleen nog water kregen in de pauze, is een stuk milder geworden. De discussie op de school is, net als op veel andere scholen in Nederland, inmiddels gesmoord. Zeker de laatste tijd is er steeds meer begrip voor gezonde voeding op scholen, zo ervaart het Voedingscentrum.

Geen cola meer voor de leerlingen van de basisschool in de Tilburgse wijk Broekhoven. En ook geen limonade of melk. Het besluit van de toenmalige directie om kinderen alleen nog water te laten drinken in de kleine pauze, kon vorig jaar lang niet alleen op applaus rekenen. Een deel van de ouders kwam in opstand en weigerde zich aan de nieuwe regels te houden. Het zorgde voor verhitte discussies, niet alleen op de school, maar in het hele land.

Een jaar later zijn de gemoederen bedaard. De school houdt nog steeds vast aan de 'strenge' waterregels, maar is na een discussieavond met ouders wat soepeler geworden met de gezonde voeding. Naast brood en fruit mogen kinderen nu ook rijstwafels en groenten meenemen.

'Niet overladen met zoete zooi'

De Tilburgse vader die destijds op de barricaden sprong, vindt het wel prima zo. Hij wordt liever niet meer met naam genoemd, omdat hij de afgelopen maanden veel te vaak werd aangesproken op zijn mening. ,,Ik heb nog steeds hetzelfde standpunt: water is voor honden. Maar ik ben het er nu wel mee eens dat je kinderen niet moet overladen met zoete zooi.''

Quote Sinds er een nieuwe directrice is, is het contact beter Hij is inmiddels zo ver dat zijn kinderen óók water mee krijgen naar school. Water met een smaakje weliswaar, uit de supermarkt. Hoewel dat volgens de schoolregels ook niet mag, ziet hij het als een stap vooruit. ,,Dat lusten ze wel. Ik heb nog een paar aanvaringen gehad met de oude directeur, omdat ik nog steeds vind dat je als ouder zelf mag bepalen wat je kind eet en drinkt. Maar sinds er een nieuwe directrice is, is het contact beter.''

Sommigen proberen het nog

De nieuwe directrice is Nikkie van Groenendaal. Zij volgde Ludy Meister op, die tegenwoordig algemeen directeur is van de overkoepelende scholenstichting SKOTZO. ,,Het is geen discussie meer'', zegt ze lachend. ,,Je hebt nog wel ouders die het proberen, maar er wordt regelmatig gekeken wat er in de bidons zit. Bij nieuwe aanmeldingen vertellen we ook meteen hoe het werkt. Iedereen kent de regel.'' Op het schoolplein staat sinds de lente een watertap, waar leerlingen hun flesjes kunnen vullen.



Die watertaps schieten als paddenstoelen uit de schoolpleinen, merkt het Voedingscentrum. Het is de bedoeling dat leerlingen daar hun flesje bijvullen, en zo minder behoefte hebben aan drinken uit bijvoorbeeld een pakje.

Mondige ouders

Het Voedingscentrum merkt dat de weerstand tegen alleen gezond eten en drinken op scholen daalt, zeker het laatste jaar. Een goede reden kan persvoorlichter Jasper de Vries daar niet voor geven. ,,We merken in elk geval dat ouders mondiger zijn geworden en vaker gezond eten op scholen eisen.''

Quote We merken in elk geval dat ouders mondiger zijn geworden en vaker gezond eten op scholen eisen Voedingscentrum