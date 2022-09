Waterbedrijven waarschuwen: voor toekomstige generaties dreigt tekort aan drinkwater

De drinkwatervoorziening staat onder druk door droogte, verzilting en een toenemende vraag naar drinkwater door onder andere de bevolkingsgroei. Daarnaast verslechtert de kwaliteit van water door vervuiling vanuit de industrie, de landbouw en huishoudens. Vewin stelt dat alle drinkwaterbedrijven al voor 2030 meer productiecapaciteit nodig hebben; bij drie van de tien bedrijven per direct en bij de andere zeven in aanloop naar 2030, zo staat op de website. De drie zijn Dunea (Zuid-Holland), PWN (Noord-Holland) en Waterbedrijf Groningen. De knelpunten die kunnen ontstaan doen zich in eerste instantie voor bij grote nieuwe bedrijven of nieuwe woonwijken/huizen die niet aangesloten kunnen worden, legt een woordvoerster uit.

Verder verschillen de problemen per regio. Zo meldt Dunea op de website dat de nood al langere tijd hoog is. ‘Enerzijds groeit de toekomstige vraag naar drinkwater harder dan eerdere prognoses hebben voorspeld: in 2030 wonen er naar verwachting 137.000 meer mensen in ons verzorgingsgebied. Dat betekent dat er tot die tijd zo’n 81.000 nieuwe woningen moeten worden aangesloten op ons drinkwatersysteem. Terwijl de grenzen van onze productiecapaciteit al in zicht zijn. Anderzijds zorgt klimaatverandering voor langere perioden van droogte en komt de kwaliteit van drinkwaterbronnen steeds meer onder druk te staan door de opkomst van vervuilende stoffen als PFAS’, zo staat te lezen.