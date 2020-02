Waterstand in grote rivieren gaat stijgen, kuddes op het droge gehaald

Grazers in gebieden die helemaal onderlopen, worden donderdag weggehaald. In gebieden waar de dieren wel veilige plekken kunnen opzoeken worden ze gelokt door op die plekken hooibalen neer te leggen. Boswachters houden in de gaten of er geen dieren in nood komen.



De Rijn bij Lobith bereikt volgens Rijkswaterstaat zaterdag de hoogste stand van ongeveer 14 meter boven NAP. Het water in de Maas in Limburg bereikte woensdagmiddag de hoogste stand en is weer aan het zakken. De rivierdijken kunnen het hoogwater vooralsnog gemakkelijk weerstaan.