Waterstoring Zeeland lijkt drie uur na NL-Alert deels opgelost: water stroomt weer in Vlissingen

updateDe waterstoring in Zeeland lijkt grotendeels opgelost: in Vlissingen stroomt er weer water uit de kraan. Door een lekkage in de waterleiding van Evides Waterbedrijf kwam er slechts een klein stroompje of geen water uit de kraan in de omgeving van Vlissingen en Nieuwdorp.