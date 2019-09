We gaan nazomeren! Zonnig weekend met zomerse temperaturen voor de boeg

We hebben dat lekkere weer te danken aan een hogedrukgebied boven Nederland. Dit houdt al het ‘slechte’ weer op afstand. ,,Zaterdag kan nog wel met wat mist starten, zeker in de koudere gebieden. Maar ‘s middags is het helemaal prima met temperaturen iets boven normaal”, vertelt Wilfred Janssen van Weerplaza.



En er is meer goed nieuws voor zonaanbidders: de kans is groot dat er in de herfst, die astronomisch op 23 september begint, nog meer warme dagen komen. Ook volgende week wordt rustig weer verwacht, al is er dan wel meer bewolking dan nu.



,,16 tot 22 september wordt het iets warmer dan normaal, vooral in de zuidelijke provincies”, zegt Janssen. Maar let op: ,,Wanneer er sprake is van een rustig weerbeeld in deze tijd van het jaar, moeten we wel rekening houden met grotere mistkansen en frisse nachten. De kans op vorst aan de grond wordt in een dergelijk weerbeeld groter”, aldus Janssen.