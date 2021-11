We hebben deze crisis moreel totaal laten escaleren

Grote zorgen bij experts: aantal coronage­val­len blijft ongeremd stijgen, ook meer opnames en doden

Het aantal coronagevallen gaat nog steeds in een rechte lijn omhoog. In de afgelopen week zijn meer dan 153.000 positieve tests geregistreerd. Dat is het hoogste aantal ooit, in de 73 keer dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu met de wekelijkse cijfers kwam. Experts maken zich zorgen en verwachten nog strengere maatregelen. ,,We zijn veel te laat met ingrijpen, dit wordt gewoon een harde lockdown”, zegt viroloog Bert Niesters (UMCG) tegen deze site.

23 november