We hebben een asielcrisis in Nederland: wanneer mag iemand blijven en wanneer moet je terug?

Wanneer heb je het recht om in Nederland te mogen blijven? Over die vraag buigt de IND zich: de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Het antwoord op die vraag laat soms maanden of jaren op zich wachten. Waarom duurt dat zo lang? En door welke fases gaat iemand die asiel aanvraagt in Nederland? Arda zoekt het uit in de onderstaande video.