Laten we eerlijk zijn: maart was een rotmaand. De maand roerde zijn staart irritanter dan ooit. Zo was het 12 maart best oké, de jas kon zowat uit, maar kwam ineens dat nieuws dat het weer keihard ging vriezen. Tweeënhalve week geleden was dat, weet u nog? Vroor het zomaar 5 graden, hele volksstammen cancelden hun weekendje Efteling.



Een mega-domper was het, wéér die rotkou. Komend weekend, drie weken later nog maar, is het 25 graden warmer. ,,We gaan landinwaarts hier en daar de 20 graden halen'', zegt Raymond Klaassen van Weerplaza.



Wat zal dat goed voelen. Want de winter van 2017-2018 heeft ons aardig getreiterd. Meer dan normaal snakken we naar het terras en dat heeft méér redenen dan die gure uitsmijter van tweeënhalve week geleden. December telde slechts 32 zonuren, dat wil zeggen: 32 uren dat er even geen bewolking was. Dat is één per dag. Het werd nooit licht in december, alsof we in het noorden van Finland woonden.