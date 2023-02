We móéten praten over dienstplicht, zegt defensie-expert: ‘Komt in Oekraïne ook op mankracht aan’

Stiekeme miljoenen­han­del met Rusland in bloemen, ondanks boycot: ‘Niemand die er wat van zegt’

Nederlandse bloemenhandelaren houden zich niet aan de handelsboycot met Rusland. Via tussenhandelaren in Oost-Europa gaat er nog steeds voor miljoenen euro’s aan Hollandse bloemen naar de bloemenstalletjes in Moskou, zo vertellen insiders aan deze site. ,,Iedereen steekt z’n kop in het zand.”

4 februari