‘We onderschatten gevolgen van coronamaatregelen. Met jonge mensen gaat het écht niet goed’

Deze week kwam de persconferentie niet als een verrassing. Omikron verspreidt zich razendsnel en de ic’s liggen vol. Het kabinet moet iets doen om dit af te remmen. Maar de coronamaatregelen gaan ons niet in de koude kleren zitten. Mensen voelen zich thuis opgesloten. Snappen het coronabeleid niet meer. Missen een uitlaatklep in de kroeg, club of in het weekend langs de lijn. Of hebben zich overgegeven aan de lethargie.

Het besluit om de vroege sluitingstijden tot januari te verlengen raakt mij het meest. Ik woon, net als ruim 3 miljoen Nederlanders, alleen en werk vanuit mijn piepkleine huis van 45 vierkante meter. Na een dag hard werken heb ik behoefte om mensen te ontmoeten en stoom af te blazen. En dat is lastig op dit moment. Gelukkig ben ik gezond, doe ik leuk werk en zijn mijn familie en vrienden er altijd voor me. Maar het valt me niettemin zwaar. De dagen zijn kort en lijken op elkaar. Ik sta op, loop naar de woonkamer/keuken/kantoor om te werken, zet aan het einde van de dag de kerstverlichting in de tuin aan, schenk een glas wijn in en plof niet veel later naast mijn poes Fonzie op de bank.

Tussen de bedrijven door probeer ik nog naar de sportschool te gaan, maar vaak haal ik dat niet meer. In het voorjaar loste ik dat op door ‘s avonds naar het park te gaan met mijn yogamat en gewichten, maar met dit druilerige weer heb ik daar geen zin in. De algehele zin om er iets leuks van te maken is sowieso ver te zoeken. Ik merk dat ik niet de enige ben die moeite heeft de schouders eronder te zetten. Vorig jaar ontstonden nog verschillende creatieve initiatieven zoals Zoom-borrels of glühwein-wandelingen door de buurt, maar daar zie ik nu weinig van terug. Wat is er aan de hand? Staan we massaal in een sluimerstand? En zo ja, hoe komen we daar uit? Ik praat hierover in Zij zegt de podcast met sociaalwetenschapper en universitair docent Linda Duits: ,,We onderschatten de gevolgen van de coronamaatregelen. Ik zie het in de collegezalen. Met jonge mensen gaat het écht niet goed.” Luister mee en reageer!

Stelling: Coronamaatregelen zwaar? Hou op met klagen en zet je schouders eronder!

