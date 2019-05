We willen kennelijk in de politiek clowns, stuntmannen en onheilsprofeten

Rob Geus van de Smaakpoli­tie in De Ochtend Show to go

20 mei Presentator en hygiëne-expert Rob Geus, bekend van de Smaakpolitie is morgenochtend samen met Steven van Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging, te gast bij De Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Hila Noorzai en Manuel Venderbos en is vanaf 7.30 uur live te zien in onze app en op deze site.