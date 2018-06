We zijn hard op weg naar een nieuw Nederlands droogterecord

In brand gestoken rat leidt tot woedende reacties in Oldenzaal

21:13 De politie Oldenzaal (Overijssel) stelt een onderzoek in naar het levend verbranden van een rat. In de stad circuleert onder inwoners een schokkend filmpje waarop te zien is hoe een hoteleigenaar uit de regio een in een kooi gevangen rat in brand steekt.