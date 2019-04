Website in problemen na uit de hand gelopen pr-stunt over grensmuur Trump

Het bedrijf The Next Crowd uit Nederweert zegt dat het politie in heeft moeten schakelen na bedreigingen vanwege een uit de hand gelopen pr-stunt.

Zakensite Sprout.nl meldde gisteravond dat het bedrijf de ‘grap’ onthulde na talloze bedreigingen. Volgens die site moest politie worden ingeschakeld voor beveiliging.

The Next Crowd uit Nederweert maakte het ‘nieuws’ over de online werving van bouwvakkers voor de bouw van de muur tussen de Verenigde Staten en Mexico op dinsdag 2 april bekend via een persbericht. De Limburger had dinsdag voor publicatie van het bericht expliciet aan The Next Crowd gevraagd of het een aprilgrap was. Dat werd door het bedrijf ontkend.

De wervingssite zou vandaag online komen. Ook landelijke media pikten het bericht op. Maar gisteravond verklaarde het bedrijf dat het hele verhaal uit de duim is gezogen. Tegen zakensite Sprout zegt Lizette Bos van The Next Crowd dat er vandaag geen wervingssite maar een humoristische ‘anti-Trumpsite’ zou worden gelanceerd. Die site zou een ‘Arjan Lubach-achtig’ karakter krijgen en het hele bedrijf had er al weken plezier van, aldus Sprout.nl. Maar ook dat is nu allemaal van de baan. Wachten met het onthullen van de grap tot morgen zou gevaarlijk zijn geweest, stelt Bos.

Gisteren had De Limburger opnieuw contact met het Nederweertse bedrijf. Ook toen is niet gemeld dat het om een grap ging.