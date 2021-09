Website met originele tekst Anne Frank geblokkeerd in Nederland, maar niet in België

Samen met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) heeft de Anne Frank Stichting onderzoek gedaan naar Anne Franks wereldberoemde dagboek, haar eigen bewerking daarvan tot een roman en haar andere verhaaltjes en teksten. Deze hebben ze voorzien van historische achtergronden en vergelijkende analyses. ‘De ontwikkeling van Anne Frank als schrijfster werd niet eerder zo goed zichtbaar.’ schrijft de stichting.

Het onderzoek brengt de context van het dagboek in beeld. Zo is er gekeken naar verschillen tussen het originele dagboek en wat Anne er zelf van heeft gemaakt in haar poging er een roman van te maken. Kloppen haar veranderingen wel met de daadwerkelijke historische gebeurtenissen? Dit soort inzichten hebben ze verzameld in een digitale versie ‘die onderzoekers en liefhebbers een fascinerend beeld geeft van de manier waarop Anne Frank haar teksten heeft geschreven en herschreven.’

Niet in Nederland

Opmerkelijk is dat het onderzoek in Nederland niet is in te zien. Vanwege auteursrechten op een aantal teksten van Anne Frank in Nederland heeft in plaats daarvan de Belgische Vereniging voor Onderzoek en Ontsluiting van Historische Teksten de website gelanceerd, die in Nederland geblokkeerd wordt. In zo'n zestig landen waar het auteursrechtelijk wel kan, is de nieuwe wetenschappelijke editie van het dagboek wel gewoon toegankelijk.

Volledig scherm De eerste druk van het beroemde dagboek van Anne Frank. © ANP

De stichting had ook niet per se publicatie op een website als doel voor het onderzoek, legt woordvoerder Maatje Mostart uit: ,,De editie kan als basis dienen voor verder wetenschappelijk onderzoek en ook als ondersteuning voor nieuwe exposities in musea.” Daarbij benadrukt ze dat het boek ook gelezen wordt in andere landen, en er dus ook interesse uit het buitenland is naar de wetenschappelijke editie.

Toch blijft het jammer dat dit nieuwe onderzoek in Nederland op geen enkele manier in te zien zal zijn, betreurt Mostart, ook niet in het museum of in een verkleinde vorm: ,,De online editie is in principe pas toegankelijk in Nederland als de auteursrechten op de manuscripten van Anne Frank verlopen zijn. Delen van de manuscripten zijn nog tot 2037 beschermd.”