Weduwe van bij Dalfsen omgekomen machinist: Dit wilde hij ook niet

Quote Deze zaak kent alleen maar verliezers Weduwe Alice Hendriks Weduwe Alice Hendriks (53) uit Kampen zal volgende week dinsdag niet in de rechtszaal zijn als de 23-jarige jongeman die voor de dood van haar man verantwoordelijk wordt gehouden terechtstaat voor de rechtbank in Zwolle. Ze vreest de emoties tijdens het proces over het treinongeluk bij Dalfsen, waarbij machinist Erik Breet (49) om het leven kwam.



Hendriks zal in een andere zaal wachten totdat ze gebruik kan maken van haar spreekrecht om een verklaring af te leggen. ,,Deze zaak kent alleen maar verliezers”, zegt Alice Hendriks. Om die reden had het voor haar en dochter Angéla Breet ook niet tot een proces hoeven komen. Liever ziet ze dat er maatregelen worden getroffen om de veiligheid op en rond het spoor te verbeteren. ,,Maar we snappen dat het Openbaar Ministerie dit naast de wet wil leggen.”

Roekeloosheid

Gistermiddag maakte het Openbaar Ministerie bekend dat ze de jonge bestuurder van een hoogwerker, die op 23 februari vorig jaar op overgang Het Lageveld met zijn machine het spoor versperde, gaat vervolgen. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met dood en letsel ten gevolg. De maximale straf hiervoor bedraagt in beginsel drie jaar gevangenisstraf, maar kan oplopen tot negen jaar als er sprake is van verzwarende omstandigheden als roekeloosheid of geen voorrang verlenen.



Dat het zo lang heeft geduurd voordat tot vervolging is besloten, komt volgens het OM doordat het technisch onderzoek zo lang in beslag heeft genomen. Ook had de verdediging nog extra onderzoekswensen.

Compassie

Ondanks hun eigen verdriet hebben de nabestaanden veel compassie met de jongeman. Hendriks: ,,Het moet afschuwelijk voor hem zijn. Dit heeft hij ook niet gewild. Hij zal af en toe ook wel badend in het zweet wakker worden. Wij hebben het heel erg gewaardeerd dat hij heeft geprobeerd met ons in contact te komen. Maar ik ben een gevoelig mens en ik wil zijn emotie en spijt niet in mijn systeem.”



Volgens het Openbaar Ministerie is de bestuurder op de fatale dag ‘onoplettend, dan wel onachtzaam geweest’ en heeft hij zich ‘onvoldoende geïnformeerd over de dienstregeling op het spoor ter plaatse’. Hij heeft zich volgens de aanklacht niet goed gerealiseerd of hij met zo’n langzaam voortbewegend voertuig veilig kon oversteken.

Quote Hij zal af en toe ook wel badend in het zweet wakker worden Weduwe Alice Hendriks

Reconstructie

Uit een reconstructie door de Onderzoeksraad voor Veiligheid is gebleken dat machinist Breet de 20 ton zware hoogwerker door een bocht in het spoor en laagstaande zon pas op 175 meter afstand kon zien. De bestuurder van de hoogwerker had toen al tevergeefs staan zwaaien om hem te waarschuwen. De machinist trok binnen een seconde aan de rem, maar dat kon niet verhinderen dat de trein zich drie seconden later met 130 kilometer per uur in de hoogwerker boorde. De bestuurder kon net op tijd uit het bakje springen.

De 23-jarige man is volgens zijn werkgever John van Kampen nog steeds ziek van het ongeval. ,,Hij is deels in de ziektewet. Ook mijn compagnon heeft er nog veel last van, hij was er bij”, vertelt Van Kampen. ,,Hij is af en toe erg emotioneel.”

Dat het tot een rechtszaak komt, is voor Van Kampen geen verrassing. ,,Dat wisten we van begin af aan wel. Het is gebeurd door ons toedoen. Niet dat we onachtzaam bezig zijn geweest, er zijn verkeerde keuzes gemaakt. Maar de rechter beslist.” Tot nieuwe procedures binnen zijn bedrijf heeft het ongeval nog niet direct geleid. ,,Dit is zo’n zeldzaam gebeuren geweest. We steken niet zo vaak een spoor over met zo’n ding. Als er een volgende keer komt, dan gaan we het zeker anders doen”, weet Van Kampen.

Verscherping