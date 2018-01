Weduwe van burgemeester Van der Laan wordt columnist voor Het Parool

Femke van der Laan, die eerder als eindredacteur en journalist werkzaam was, verloor haar man op 5 oktober 2017. Ze laat weten de columns te gaan schrijven omdat ze nog dagelijks door Amsterdammers wordt aangesproken over haar echtgenoot en zijn betekenis voor de stad. Ook wil zij laten zien wat het voor de achterblijvers betekent als een partner en vader overlijdt. De columns zullen verschijnen in het magazine PS van de Week en op de site.