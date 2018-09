Weduwnaar wil dna gebruiken uit moordzaak Nicky Verstappen

Dna-profielen die zijn opgeslagen tijdens het grootschalige dna-verwantschapsonderzoek in de moordzaak Nicky Verstappen moet ook gebruikt worden om de moord op opticien Isabelle Pongs in Landgraaf te onderzoeken. Dat stelt de weduwnaar van Isabelle, Pieter Pongs, in een interview met de zender L1 .

Isabelle Pongs werd veertien jaar geleden met messteken om het leven gebracht in haar brillenzaak in Landgraaf. Er werd een dna-spoor gevonden, maar dat spoor is volgens het Openbaar Ministerie 'niet met zekerheid' van de dader. Weduwnaar Pieter Pongs wil nu de inmiddels 16.000 dna-profielen uit de zaak Nicky Verstappen gebruiken om te kijken of daar een match tussen zit.

Van de zotte

Volgens Pongs 'is het van de zotte dat profielen vernietigd moeten worden', dit temeer omdat zijn vrouw in ongeveer dezelfde omgeving om het leven werd gebracht als Nicky Verstappen. De dader moet dus ook gezocht worden in hetzelfde gebied.