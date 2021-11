Weekcijfers RIVM: ruim 30 procent meer coronapatiënten in het ziekenhuis

Volgens Aura Timen, hoofd infectieziektebestrijding bij het RIVM, zet de verspreiding van corona ‘over de gehele linie door'. Het meest actuele R-getal, gemeten op 18 oktober, staat op 1,2. Dat betekent dat 100 besmette personen 120 anderen aansteken. ,,De infectiedruk is in het hele land hoog, onder alle leeftijdsgroepen. Deels komt dat door het seizoenseffect, het is natuurlijk minder goed weer dan in de zomer. Deels komt het ook omdat mensen veel soepeler omgaan met de coronamaatregelen.”

Terug in verpleeghuizen

Corona is ook weer terug in de verpleeghuizen. Begin oktober werden daar in een week nog 186 besmettingen geteld, afgelopen week waren het er 1022. Daarmee is het aantal besmettingen terug op het niveau van afgelopen februari, zegt Timen. ,,Dat is zorgelijk, want het gaat hier over kwetsbare mensen. Maar het sterftepercentage is wel een stuk lager dan voor we begonnen met vaccineren. In de statistieken zien we sowieso dat de vaccins hartstikke goed werken. Het aantal gevaccineerden neemt gedurende de weken procentueel wat toe, maar dat komt vooral omdat steeds meer mensen zich hebben laten vaccineren.”