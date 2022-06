Weekend met vleugje zomer is voorbode van warme week: naar de 30 graden

Het zachte weer is het gevolg van een hogedrukgebied boven de Atlantische Oceaan, dat een uitloper heeft naar Nederland. Daardoor kent de zaterdag een zonnig begin. In de middag ontstaan wel in het binnenland stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur varieert vandaag van 19 graden in de kustprovincies tot 24 graden in het binnenland.