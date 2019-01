Of de twee nieuwe verdachten zijn opgepakt in de oude zaak of dat er sprake is van een nieuwe of hernieuwde dreiging, wil het OM in Breda niet zeggen. Het is hoe dan ook duidelijk dat de politie blijft jagen op criminelen die Bos iets zouden willen aandoen. Politie en OM benadrukten vorig jaar ook dat de zaak meteen zou worden opgepakt bij nieuwe ontwikkelingen. ,,Die zijn er”, is wat woordvoerster Martine Pilaar van het OM in Breda erover kwijt wil.



Voormalig crimefighter Greetje Bos trok lange tijd (mede) de kar bij de strafvervolging van No Surrender-oprichter Klaas Otto uit Bergen op Zoom, inmiddels veroordeeld tot zes jaar cel. Ze vertrok vorig jaar bij het OM, nog voor het eindproces tegen Otto, en is sindsdien wethouder voor de VVD in Breda. De bestuurder krijgt voor zover bekend nog altijd politiebeveiliging.



De advocaten van de twee nieuwe verdachten zeggen dat hun cliënten stellig ontkennen. Volgens raadsman Marcel Heuvelmans van de Steenbergse verdachte lijkt het ‘geen sterke zaak’: ,,Mijn cliënt weet van niks. Als het verwijt zo sterk is, waarom laat de politie hem dan na een paar uur weer gaan?” Raadsman Alfons Bals van de Klundertse verdachte denkt er net zo over: ,,Mijn cliënt was stomverbaasd toen hij hoorde waar het over ging.”