Weer aardbeving in Groningen: kracht 2,8

Hoofdkwartier IS bleek woonhuis bij Nederlands bombardement

13 april Bij de vier Nederlandse bombardementen in Irak en Syrië die het Openbaar Ministerie heeft onderzocht, zijn vrijwel zeker onschuldige burgers om het leven gekomen. Eén bom viel per abuis op een woonhuis. Nederlandse F-16 piloten waren in de veronderstelling dat het een hoofdkwartier van IS-strijders was.