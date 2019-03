Weer beroering onder chauffeurs Arriva: gedoe om filmen ‘black spots’

Er is opnieuw commotie ontstaan onder een deel van het personeel van Arriva in Breda. Dit keer naar aanleiding van een verzoek van de leiding aan de buschauffeurs om zogeheten black spots in de regio te fotograferen en te filmen. ,,Hoe dan: op de bus rijden en tegelijkertijd opnames maken?”

Arriva is bezig om gevaarlijke, onoverzichtelijke verkeerssituaties in de provincie in kaart te brengen. Plekken, bijvoorbeeld kruisingen, waar zich in het verleden (bijna)-ongevallen met bussen voordeden. De busvervoerder wil zo de veiligheid voor haar chauffeurs en de passagiers verbeteren.

Om dat te bereiken vroeg de busvervoerder enkele weken geleden de chauffeurs om hulp. Het rijdende personeel werd gevraagd uit eigen ervaring die black spots niet alleen op te sommen, maar ook te fotograferen en te filmen. Zodat deze op een speciale cursusdag getoond zouden kunnen worden.

‘Filmen en rijden, is dat niet gevaarlijk?‘

Een aantal chauffeurs is dat in het verkeerde keelgat geschoten. ,,Niet omdat ze die gevaarlijke plekken in kaart willen brengen. Dat is goed’, zegt één van hen. ,,Maar waar wij moeite mee hebben is dat ons gevraagd is die te filmen of te fotograferen. Hoe stel je je dat voor: op de bus rijden en tegelijkertijd opnames maken?‘’

De kwestie ligt gevoelig omdat vorig jaar een buschauffeur werd ontslagen omdat hij achter het stuur gewhatsappt had. Dat besluit zorgde destijds voor flink wat spanning op de werkvloer. De chauffeur die al jarenlang in dienst was, was erg geliefd bij zijn collega’s en had tot dat incident een onberispelijke staat van dienst.

De chauffeur spande vorig jaar zomer een rechtszaak tegen zijn ontslag aan. De zitting werd door vijftig boze collega’s bijgewoond. Sommigen kwamen zelfs eerder van vakantie terug om hun collega een hart onder de riem te steken. Maar de rechtbank stelde de Arrivaleiding in het gelijk. Het ontslag werd niet teruggedraaid.

Spreekverbod

,,Als je weet hoe dat gegaan is, hoe kunnen ze ons dan nu vragen om onder werktijd foto’s of filmpjes te maken?‘’, zegt een andere buschauffeur die net als zijn collega anoniem wil blijven. Want de angst zit er goed in. Na een aantal andere incidenten werd vorig jaar alle chauffeurs met klem op het hart gedrukt niet meer met de pers te spreken.

Volgens de leiding van Arriva berust de commotie dit keer op een misverstand. ,,Voor zover je daar al van kunt spreken’’, zegt woordvoerster Suzan van Beek. ,,Want wij hebben hier eerlijk gezegd niet veel van beroering gemerkt. Maar het is waar: we hebben de chauffeurs gevraagd foto’s of filmpjes te maken van die black spots.’’

Vrije tijd