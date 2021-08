Wéér een klimaatalarm: de boodschap is nu wel duidelijk, maar wat moeten we ermee?

Wereldwijd gaan alle alarmbellen af na het verschijnen van het nieuwste IPCC-klimaatrapport. Maar we weten toch allang dat er iets goed mis is? Waarom is dit onderzoek dan zo belangrijk? Of zijn al die andere dat ook? We vragen het de onderzoekers en gebruikers zelf.

Al die klimaatonderzoeken, hoeveel zijn het er eigenlijk?

Tientallen? Honderden dan? Duizenden? Gert-Jan Nabuurs moet hard lachen. ,,Maak daar maar tienduizenden van. En dan reken ik alles mee, hè. Van uitgebreide onderzoeken tot individuele papers, over alle mogelijke onderwerpen.’’ Per jaar, wel te verstaan. Niemand kan zeggen dat er niet gekeken wordt naar het klimaat.

Nabuurs is professor Europese Bossen, expert op het gebied van bos en klimaat en doet onderzoek aan de universiteit van Wageningen. Hij is een van de mensen die betrokken zijn bij de rapporten van het IPCC, de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering. Een van de vele, vele mensen. ,,Ja, het is een heel circus op zich.’’

Zesde rapport sinds 1990

Het IPCC presenteerde afgelopen maandag een alarmerend rapport over de manier waarop de mens het klimaat om zeep helpt. ‘Code Rood voor de mensheid’, concludeerde bijvoorbeeld de BBC, wat meteen staat voor de teneur van de rest van de berichtgeving. Deze periodieke onderzoeken van het IPCC - dit is al het zesde sinds 1990 - bestaan telkens uit drie onderdelen. Het eerste, de conclusies van Werkgroep I, hebben we nu gezien. In de woorden van Nabuurs: ,,Een goede, gebalanceerde weergave van de huidige stand van de wetenschappelijke kennis.’’

Volledig scherm Gert-Jan Nabuurs. © Gert-Jan Nabuurs

Hierna komt Werkgroep II met haar rapport, dat ingaat op de impact van klimaatverandering. In maart is het de beurt aan Werkgroep III, waar Nabuurs een bijdrage aan leverde. Dat gaat over de wijze waarop de gevolgen van klimaatverandering verzacht kunnen worden.

Honderd auteurs

Denk niet dat zo’n onderzoek zomaar in elkaar wordt geflanst. Daar zijn telkens een paar honderd auteurs mee bezig, allemaal experts op hun specifieke gebied. Nabuurs bijvoorbeeld besteedde de afgelopen jaren zo’n 20 tot 30 procent van zijn tijd aan Werkgroep III. ,,Dat is best veel, ja. Maar ik was dan ook de trekker van mijn hoofdstuk.’’ ‘Trekker’ betekent in dit geval coördinator en zijn ‘hoofdstuk’ betreft de wereldwijde landbouw en bosbouw.

Bij onderzoeken van het IPCC zijn wetenschappers uit alle landen betrokken. Letterlijk: alle landen. Elke expert wordt genomineerd door haar of zijn regering. Dat leidt tot een enorme hoeveelheid aan kennis, maar ook tot veel gedoe - het ‘circus’ van Nabuurs - voordat het uiteindelijke rapport er eenmaal ligt.

Volledig scherm IJsbeer verlaat zijn territorium en sjokt door de Russische stad Norilsk. © AFP