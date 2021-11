Wéér een lockdown, wat vinden we daarvan? ‘Virus is er gewoon, we hebben niks te willen’

Als dertien willekeurig aangesproken werkende, wandelende en winkelende mensen in de Rotterdamse binnenstad representatief genoeg zijn voor de stemming in het land, dan is dit zo ongeveer de stemming in het land:



,,Ik ben niet boos. Ik vind het wel heel jammer.”



,,De vorige lockdown duurde vijf maanden. Drie weken zal dan ook nog wel lukken.”



,,Ik zal wel iets voorzichtiger worden, maar ik ga me niet aan álle regels houden.”



,,Dat gejojo met maatregelen, daar erger ik me aan.”



,,Ik weet het ook niet meer, hoor. Ik houd me maar gewoon aan de regels.”



,,Dat het vaccin nu al effectiviteit lijkt te verliezen, is echt een teleurstelling. Ik voel me een beetje in de maling genomen.”



,,Helemaal terecht, die nieuwe lockdown. Ik werk in het ziekenhuis. Het is een drama.”



,,Ik ben totáál niet boos! Dat virus is er gewoon, we hebben niks te willen.”



,,Het doet me vooral verdriet dat de horeca weer getroffen wordt.”



,,Je kunt niet anders dan berusten. We zijn niet het enige land waar weer maatregelen nodig zijn, toch?”



,,Als het nodig is, is het nodig. Maar het is wel klote, ik werk in de horeca.”



,,Nu kan ik wéér niet op stap. Je voelt je gewoon machteloos.”



,,Dus als Rutte vertrekt is het opgelost? Weet jij een betere dan?”